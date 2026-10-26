Президент ФИФА Джанни Инфантино посетил в Баку матч между Sabah FK и Qarabağ FK, который завершился вничью. Он назвал игру яркой демонстрацией азербайджанского футбола.

Об этом Джанни Инфантино написал в своем аккаунте в Instagram.

По его словам, команды провели конкурентный матч.

Вместе с главой ФИФА за игрой наблюдали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров, президент АФФА Ровшан Наджаф, член Совета ФИФА, президент Федерации футбола Джибути Сулейман Хасан Вабери, члены Совета ФИФА Джоанна Вуд и Родольфо Вильялобос, а также президент Sabah FK Максуд Адыгезалов и другие.

Дж. Инфантино поблагодарил оба клуба и болельщиков за атмосферу на трибунах, отметив, что футбол объединяет людей и дарит радость.

Глава ФИФА находится в Баку в связи с чемпионатом мира ФИФА среди юношей до 15 лет.