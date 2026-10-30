Чемпионат мира: азербайджанский борец вольного стиля вышел в финал

На проходящем в Астане чемпионате мира азербайджанский борец вольного стиля Арсений Джиоев завоевал путевку в финал.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выступающий в весовой категории до 86 кг спортсмен в полуфинале победил грузинского борца Владимира Гамкрелидзе со счетом 9:1. В решающем поединке он встретится с представителем США Кайлом Дейком. Гиорги Мешвилдишвили же (125 кг) в полуфинале уступил россиянину Абдулле Курбанову — 0:5 и поборется за бронзовую медаль.

В активе Азербайджана пока 3 медали. Среди борцов греко-римского стиля Эльдениз Азизли (55 кг) и Санан Сулейманов (77 кг) стали чемпионами мира, а Нихат Мамедли (63 кг) удостоился серебряной награды.