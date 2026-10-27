Гарри Кейн стал обладателем «Золотого мяча» 2026 года

Нападающий сборной Англии и германской "Баварии" Гарри Кейн стал обладателем "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира в сезоне-2025/26 по версии журнала France Football.

Церемония вручения награды проходила в Лондоне.

В пятерку лидеров по итогам голосования также вошли французский нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе, испанский форвард "Барселоны" Ламин Ямаль, испанский полузащитник "Барселоны" Родри и аргентинский нападающий американского "Интер Майами" Лионель Месси. Шестое место занял грузинский вингер французского "Пари Сен-Жермен" Хвича Кварацхелия.

В минувшем сезоне на счету Кейна 61 забитый мяч и 7 голевых передач в 51 матче за "Баварию". Вместе с клубом он стал победителем чемпионата Германии и обладателем кубка страны. Нападающий возглавил список самых результативных игроков национального первенства и выиграл "Золотую бутсу", которая вручается лучшему бомбардиру чемпионатов стран, входящих в состав Союза европейских футбольных ассоциаций.

В составе сборной Англии Кейн завоевал бронзовые медали чемпионата мира. На турнире форвард отметился 6 голами и 1 результативным пасом по итогам 7 матчей. Кейн стал лучшим бомбардиром сборной Англии на мировых первенствах с 13 голами и вошел в пятерку лидеров по этому показателю за всю историю соревнования.

Кейн стал четвертым игроком "Баварии", завоевавшим "Золотой мяч". До него это достижение покорялось немцам Герду Мюллеру (1970), Францу Беккенбауэру (1972, 1976) и Карлу-Хайнцу Румменигге (1980, 1981). Из английских футболистов самую престижную индивидуальную награду прежде завоевывали Стэнли Мэтьюз (1956), Бобби Чарльтон (1966), Кевин Киган (1978, 1979) и Майкл Оуэн (2001).

"Золотой мяч" вручается с 1956 года. До 1994 года его мог получить только игрок из Европы, выступающий за европейский клуб. В 1995 году на награду позволили претендовать футболистам любой национальности, которые выступают в Европе. Тогда "Золотой мяч" завоевал нападающий сборной Либерии Джордж Веа. С 2007 года претендовать на "Золотой мяч" имеют право футболисты из любого клуба мира. Церемония вручения впервые прошла за пределами Парижа.