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В Худате автомобиль упал с моста: есть пострадавшие - ВИДЕО

First News Media19:25 - Сегодня
В Худате автомобиль упал с моста: есть пострадавшие - ВИДЕО

На мосту над железной дорогой в городе Худат произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает АПА, автомобиль Mercedes упал с моста, в результате чего пострадали 4 человека.

В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) отметили, что 14 декабря в 09:00 в Хачмазскую центральную районную больницу были госпитализированы мужчины 1987, 2013, 1979 и 2011 годов рождения.

У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. Пострадавшие отказались от лечения в медицинском учреждении.

Причиной аварии называется обледенение моста.

По данному факту ведется расследование.

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