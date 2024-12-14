В Худате автомобиль упал с моста: есть пострадавшие - ВИДЕО
На мосту над железной дорогой в городе Худат произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает АПА, автомобиль Mercedes упал с моста, в результате чего пострадали 4 человека.
В Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) отметили, что 14 декабря в 09:00 в Хачмазскую центральную районную больницу были госпитализированы мужчины 1987, 2013, 1979 и 2011 годов рождения.
У них диагностированы множественные травмы различных частей тела. Пострадавшие отказались от лечения в медицинском учреждении.
Причиной аварии называется обледенение моста.
По данному факту ведется расследование.
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