Алсу отреагировала на слухи о беременности

Российская певица Алсу ответила на слухи о беременности.

На вопросы заподозривших пополнение в семье звезды фанатов она ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — объяснила Алсу.

Поклонники решили, что Алсу может быть беременна, поскольку на премии «Золотой граммофон» она появлялась в блестящем платье изумрудного цвета, давшем повод для подобных заключений.

Источник: Gazeta.ru