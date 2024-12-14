Алсу отреагировала на слухи о беременности
Российская певица Алсу ответила на слухи о беременности.
На вопросы заподозривших пополнение в семье звезды фанатов она ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). «Нет, я не беременна, просто объелась перед выступлением», — объяснила Алсу.
Поклонники решили, что Алсу может быть беременна, поскольку на премии «Золотой граммофон» она появлялась в блестящем платье изумрудного цвета, давшем повод для подобных заключений.
Источник: Gazeta.ru
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