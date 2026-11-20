С 23 ноября в Баку начнет действовать новый регулярный автобусный маршрут №57B.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA), маршрут будет пролегать от улицы Мухаммеда Хади (район станции метро «Ази Асланов») до улицы Казымаги Керимова (Sabah City).

На линии будут курсировать четыре автобуса компании BakuBus.

Интервал движения составит 15 минут.

Оплата проезда будет осуществляться исключительно в безналичной форме. Стоимость одной поездки составит 0,60 маната.