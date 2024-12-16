Госбюджет-2025: Увеличен размер финансовой поддержки политическим партиям

Милли Меджлис Азербайджана на пленарном заседании 16 декабря принял Закон о госбюджете 2025 года.

С учетом изменений в проекте бюджета, на 20% или 1 млн манатов от первоначального прогноза увеличен размер финансовой поддержки политическим партиям.

Представляя уточнения в ходе обсуждений на пленарном заседании парламента, министр финансов Самир Шарифов отметил, что увеличение господдержки политическим партиям поручил президент Ильхам Алиев.

В целом, бюджет 2025 года вырос на 40 млн манатов к первоначальному прогнозу.