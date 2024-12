При землетрясении у берегов Вануату погиб один человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

При землетрясении у берегов Вануату погиб один человек.

Об этом 17 декабря сообщило издание Nzherald.

В материале отмечается, что число жертв может быть больше.

Aftermath of 7.4 Earthquake in Port Vila, Vanuatu Extensive damage to the buildings. December 17, 2024 #earthquake #sismo #terremoto pic.twitter.com/jGBkKwyYmp — Disasters Daily (@DisastersAndI) December 17, 2024

Также министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии сообщило о нанесении значительного ущерба зданию представительства в Вануату после происшествия.

Massive landslides near our international shipping terminal. A lot of digging out ahead. This is going to impact our ability to respond. pic.twitter.com/dpgyK8tcpf — Dan McGarry (@VanuatuDan) December 17, 2024