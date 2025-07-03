Гасан Гасанов: О древнетюркской традиции песни «Сары гялин»

Автор: доктор исторических наук Гасан Гасанов

Знаменитая азербайджанская песня «Сары гялин», вопросы его происхождения и семантики являются предметом многочисленных дискуссий, научных и публицистических статей. В данном случае мы воздерживаемся от подробного анализа публикаций и попытаемся представить свою версию происхождения и смысла, которая составляет основу этой песни.

Специалисты утверждают, что песня «Сары гялин», написана на основе азербайджанского мугама. Стихотворная форма песни «Сары гялин» основана на азербайджанской традиционной, фольклорной форме «байаты».

Хотя понятие байаты, чаще всего этимологизируется в значении «богатство», что в принципе возможно, но с нашей точки зрения «байаты» имеет сакральное значение и является стихотворной формой тюрков язычников-тенгрианцев «мольбы к богу». О том, что у древних языческих тюрков была богиня по имени «Бай, Май» в том числе, думаю многим хорошо известная, Умай, сообщают многочисленные древние тюркские источники, в том числе Махмуд Кашкарлы.

Слово «Байат» на азербайджанском языке имеет по крайней мере четыре значения: этноним тюркского племени «байат», к которому относится династия Сефевидов и поэт Физули, стихотворная форма «Байаты», теоним тюркской языческой богини «Бай, Май, Умай», «бай» в значении богатый и наконец «бай, бек» в значении тюркского сословия.

Из изложенного, становится ясным, что мугамная основа и стихотворная (Байаты) форма песни «Сары гялин» дают полное основание признать ее сугубо тюркское происхождение. Но имеются и другие основания для признания тюркского происхождения этой песни.

Тот факт, что некоторые турецкие ученые, музыканты и журналисты, считают, что песня «Сары гялин» имеет армянское происхождение, возможно связано с тем, что многие турки впервые эту песню слышали именно от армян, которые, как и многое другое, в кулинарии, архитектуре, орнаменталистике, музыке, фольклоре заимствовали у азербайджанцев и, из-за неимения своих, исполняли азербайджанские песни для турков, чтобы казаться им ближе и «роднее».

Тайна песни «Сары гялин» раскрывается, если разобраться во всех значениях присущих главному слову этой песни - «сары». Традиционно словосочетание «Сары гялин» воспринимается исследователями в значениях «невеста в желтом», «златовласая невеста», «белокурая невеста», что на первый взгляд вполне приемлемо.

Но слово «сары» имеет и другие значения, привлечение которых позволяет по-иному осмыслить песню «Сары гялин». Могущество тюркских языков заключается в том, что многие тюркские слова, особенно применяемые в качестве сакральных, полисемантичны, т.е. одновременно имеют несколько значений. К сожалению, многие из этих значений, которые в древности имели единый сюжетный стрежень, ныне разбросаны по разным тюркским диалектам и не всегда учитываются.

Для реконструкции семантики песни «Саря гялин» мы воспользуемся известным словарем «Тюркских наречий» В.В. Радлова, в котором приводится целая серия слов с корневым компонентом «сар». В их числе: «сара» - чистый, настоящий, мужество, сила; «сарын» - пение, песня, «сарына» - петь песни, «сарна» - петь, «сарынчы» - певец; «саргылы» - невеста, «саркадан» – женщина в полном цвете сил (30 лет); «сарув» - приказание; «саркынты» - несправедливость, «саркыл» - сокрушаться, изнуряться, «саргай» - печалиться и долго ждать, «саргылы» - стонать, «сарсынты» - катастрофа, «сарсылыш» - ослабление, гибель, «сары» - недоступный, недоступная.

Из приведенного списка исходит, что слова с корневым компонентом «сар» на интересующие нас темы делятся, по крайней мере, на следующие группы: 1. песня, 2. чистый, 3. недоступная, невеста, 4. приказание, 5. несправедливость, 6. сокрушаться, печалиться, долго ждать, стонать. Располагая подобной структурой слов с корневым компонентом «сар», мы постараемся структурировать саму песню «Сары гялин».

Слово «сара» означает чистый, настоящий, мужество, сила, а песня «Сары гялин» посвящена чистым, искренним чувствам молодых влюбленных.

Слово «сарув» означает приказание, а в песне «Сары гялин» имеются установки, приказы: «не заплетают кончик волос», «не срывают влажный цветок», «верни чабан, ягнёнка».

Слово «саркыл» - означает сокрушаться, изнуряться, «саргай» - печалиться и долго ждать, «саргылы» - стонать, «сарсылыш» - гибель, «сарсынты» - катастрофа. В песне «Сары гялин» говорится о том, что молодой влюбленный стонет, сокрушается, печалится, и долго ждет встречи с любимой, молодого влюбленного: «что это за любовь, если тебя за меня не выдадут», «чтобы — мне дожить до дня, когда увижу лик моей возлюбленной», «что мне делать, горе мне, горе». В песне имеются также «проклятия» в адрес матери-бабушки невесты, которая препятствует их соединению.

В песне «Сары гялин» слово «сары» используется 6 раз. Возможно в древние времена слушатели и певцы в каждом из случаев применения слова «сары» в песне вкладывали в нее иное, а точнее одно из перечисленных нами выше значений, как например: «пой невеста», «сокрушайся невеста», «печалься невеста», «чистая, мужественная невеста», «недоступная невеста». А заголовок песни «Сары гялин», с учетом всех значений слова «сары» воспринимался древними слушателями и певцами полисемантически, в значении: «Песня (сарын) о невесте (саргылы) и мужественном влюбленном (сара), который сокрушается (саркыл) и печалится (саргай)».

В азербайджанском языке слово «сары» сохранилось еще в одном из своих значений «зарылдамаг», что означает звуки, издаваемые под влиянием тяжелых переживаний, боли, трудностей. Слово «зарылты» означающий некую форму плача, а конкретнее «плач с неким напевом», в азербайджанском толковом словаре зафиксирован в виде «зар-зар (сар-сар) агламаг», т.е. «плакать зар-зар (сар-сар)». Т.о. в азербайджанском языке слова с корневым компонентом «зар» родственные другим тюркским словам с корневым компонентом «сар» имеют одно и то же значение.

Изложенное дает основание признать, что песня «Сары гялин» имеет сугубо тюркские корни, а на его примере мы имеем образец азербайджанского, а может и общетюркского песенного жанра «Песня плач», «Песня печаль».