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В Гёйгёле напали на бригаду скорой помощи

First News Media10:15 - Сегодня
В Гёйгёле напали на бригаду скорой помощи

В городе Гёйгёль бригада скорой медицинской помощи подверглась давлению со стороны родственников пациента.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, инцидент произошёл на улице Алиаги Шихлинского.

По предварительной информации, недовольные временем прибытия медиков, родственники пациента устроили скандал и повредили автомобиль скорой помощи — было разбито окно.

По словам врача, бригада прибыла на вызов спустя шесть минут после его получения, что соответствует установленным нормативам.

На место происшествия прибыла полиция. По факту инцидента ведётся разбирательство.

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