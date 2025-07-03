ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с клубами из России

ФИФА продлила разрешение легионерам РПЛ приостанавливать контракты с российскими кубами.

Как сообщает пресс-служба организации, аналогично могут поступать и иностранцы из украинских команд.

Эта норма теперь действует до 30 июня 2026 года, а изначально она была введена в 2022 году. Есть и исключение: правило не распространяется на тех футболистов, чьи соглашения с российскими и украинскими клубами были подписаны после 21 мая 2023 года или продлены после 7 марта 2022 года.

«Продление обеспечивает постоянную нормативную поддержку пострадавшим игрокам, тренерам и клубам и отражает постоянную приверженность ФИФА защите стабильности и целостности футбольной системы в исключительных обстоятельствах», - говорится в сообщении.

Для того, чтобы активировать данную опцию, необходимо письменно уведомить клуб в срок до 1 августа 2025 года.