Число арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев достигло восьми - ОБНОВЛЕНО

Ленинский районный суд Екатеринбурга 27 июня вынес решение в отношении Азизова Аббаса Азай оглу, задержанного в результате операции, проведенной с особой жестокостью российскими силовиками.

Как сообщает АПА, суд избрал в отношении А.Азизова меру пресечения в виде заключения под стражу до 19 июля на основании представления следственного органа.



Таким образом, число арестованных в Екатеринбурге азербайджанцев достигло 8.

20:00

Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу седьмого азербайджанца.

Как передает Газета.Ру, об этом сообщили в пресс-службе суда.

Согласно официальному заявлению, суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей для Кямала Гадимали оглы Сафарова.

Арест продлится до 19 июля 2025 года включительно.