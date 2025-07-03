Илон Маск хочет профинансировать заклятого врага Трампа

Американский миллиардер Илон Маск продолжает ссору с президентом США Дональдом Трампом из-за «Большого Прекрасного Закона».

Техномиллиардера не пугают даже угрозы президента США лишить его компании государственных субсидий. Он грозит перейти в политическое наступление.

На вопрос одного из пользователей Х, кто еще хочет пожертвовать на избирательную кампанию республиканского конгрессмена Томаса Мэсси, Маск ответил: «Я».

Мэсси считается заклятым врагом Трампа внутри Республиканской партии. Он не только отвергает «Большой Прекрасный Закон», но и раскритиковал военный удар по иранским ядерным объектам. В ответ Трамп назвал однопартийца «жалким неудачником» и публично изгнал его из движения MAGA (Make America Great Again) — идеологического ядра сторонников Трампа.

Мэсси выразил восторг от поддержки Маска и заявил телеканалу Fox News: «Я очень благодарен Илону Маску за его финансовую поддержку, которая позволит мне продолжать выполнять свой мандат независимого голоса в Конгрессе в интересах моих избирателей». Сам он считает себя честным конгрессменом, который из-за своей независимости вызывает гнев вашингтонского «политического болота».

Источник: Comments.ua