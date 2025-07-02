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Сильный пожар в Масазыре: огонь приближается к жилым домам - ВИДЕО

First News Media23:43 - 02 / 07 / 2025
Сильный пожар в Масазыре: огонь приближается к жилым домам - ВИДЕО

В Абшеронском районе вспыхнул крупный пожар.

Как сообщает Oxu.Az, возгорание произошло на территории поселка Масазыр. За короткое время пламя охватило 10 га.

Огонь продолжает распространяться и вплотную приближается к жилым массивам в поселках Сарай и Новханы.

На место происшествия привлечены силы и техника Министерства по чрезвычайным ситуациям. Принимаются меры по локализации очага возгорания и предотвращению распространения огня на жилые кварталы.

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