Посол Азербайджана встретился с министром образования Марокко - ФОТО

2 июля 2025 года Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Королевстве Марокко Назим Самедов встретился с министром высшего образования, научных исследований и инноваций Королевства Марокко, профессором Аззедином Эль Мидауи.

В ходе встречи основной темой обсуждения стало дальнейшее развитие отношений сотрудничества между двумя странами в сфере образования. В этой связи было особо подчеркнуто установление отношений сотрудничества между рядом высших учебных заведений Азербайджана и Марокко, подписание соглашений, а также были обсуждены последующие шаги, которые будут предприняты в этом направлении.

На встрече также обсуждались проекты сотрудничества, которые могут быть реализованы в ближайшие годы, в том числе взаимные визиты министров, обмен студентами между Азербайджаном и Марокко, участие в летних школах, а также выдача двойных дипломов.

Также были обсуждены возможности обучения марокканских студентов в Азербайджане и преподавания арабского и азербайджанского языков.