Атака ВСУ: На российском аэродроме уничтожены четыре Су-34

В ночь на 27 июня силы обороны Украины атаковали аэродром «Мариновка» в Волгоградской области России, уничтожив четыре самолета Су-34.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Атака была осуществлена украинскими дальнобойными ударными дронами, что привело к пожару в техническо-эксплуатационной части аэродрома.

Уничтожено 4 самолета Су-34 и технико-эксплуатационная часть – место, где проходит обслуживание и ремонт боевых самолетов, говорится в сообщении.

В воздушно-космических силах России Су-34 классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики.

Они используется, в частности, для сброса управляемых авиабомб.