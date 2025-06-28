Атака ВСУ: На российском аэродроме уничтожены четыре Су-34
В ночь на 27 июня силы обороны Украины атаковали аэродром «Мариновка» в Волгоградской области России, уничтожив четыре самолета Су-34.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Атака была осуществлена украинскими дальнобойными ударными дронами, что привело к пожару в техническо-эксплуатационной части аэродрома.
Уничтожено 4 самолета Су-34 и технико-эксплуатационная часть – место, где проходит обслуживание и ремонт боевых самолетов, говорится в сообщении.
В воздушно-космических силах России Су-34 классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики.
Они используется, в частности, для сброса управляемых авиабомб.
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