Европарламент проголосует за вотум недоверия фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен предстанет перед голосованием о вотуме недоверия в Европейском парламенте в четверг, 10 июля.

Об этом сообщает Euractiv.

Инициатива была выдвинута евродепутатом от румынской ультраправой партии AUR Георге Пипери и собрала почти 80 подписей, что позволило преодолеть процедурный барьер. Спикер Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что предложение соответствует регламенту.

Обсуждение инициативы назначено на понедельник, 7 июля, в рамках пленарной сессии в Страсбурге.

Поводом для вотума стала тайная переписка фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурлой в период переговоров о поставках вакцин от COVID-19.

Несмотря на формальное соответствие процедуры, эксперты считают, что вероятность отставки главы Еврокомиссии крайне низка — для принятия вотума требуется поддержка двух третей депутатов, а большинство фракций сохраняют лояльность к фон дер Ляйен