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ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%

First News Media09:00 - Сегодня
ВОЗ призвала повысить цены на табак и алкоголь минимум на 50%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны мира увеличить стоимость табачной и алкогольной продукции, а также сахаросодержащих напитков минимум на 50%.

В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что такая мера необходима для предотвращения хронических заболеваний.

Кроме того, в ВОЗ отметили, что повышение цен на "вредные" товары за счет акцизов и других налоговых сборов позволит привлечь в бюджеты стран дополнительные средства. Повысить стоимость такой продукции организация предлагает к 2035 г.

Из документа следует, что потребление табака, алкоголя и сладких напитков способствует расширению эпидемии неинфекционных заболеваний, например, болезней сердца, рака и диабета. 75% всех смертей во всем мире происходят по причине этих заболеваний.

"Недавний отчет показал, что единовременное повышение цен на эти продукты на 50% может предотвратить 50 млн преждевременных смертей в течение следующих 50 лет", - подчеркнуто в публикации.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2024 г., в мире каждый восьмой человек страдает ожирением, с 1990 г. их количество выросло почти вдвое.

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