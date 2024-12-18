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Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN - ФОТО

First News Media17:20 - Сегодня
Huawei открывает новую главу концепции ULTIMATE DESIGN - ФОТО

10 сентября 2024 года в Шэньчжэне состоялось торжественное мероприятие, посвященное концепции Huawei ULTIMATE DESIGN.

Впечатляющие выступления и волнующая музыка на мероприятии идеально продемонстрировали суть концепции ULTIMATE DESIGN. Танцоры языком тела проиллюстрировали взгляды и решимость Huawei в достижении новых высот в области разработки инновационных технологий. Композиция бренда HUAWEI «Dream it Possible» отражает стремление к мечтам и подчеркивает, что все инновационные прорывы и достижения компании стали возможными благодаря вере в собственный успех.

Ричард Юй, исполнительный директор, председатель совета директоров Consumer BG и председатель совета директоров подразделения Intelligent Automotive Solution Huawei, на мероприятии отметил: «Мы никогда не прекращали внедрять инновации и никогда не отказывались от стремления реализовывать их. Именно благодаря этому мы смогли разработать первый на рынке тройной складной смартфон HUAWEI MATE XT Ultimate design».

Инновационный дизайн: совершенство эстетического искусства

Компания Huawei продолжает оставаться лидером в сфере дизайна устройств и стремится предоставить потребителям уникальные и эстетичные продукты. Смартфон HUAWEI MATE XT Ultimate design унаследовал культовый симметричный дизайн от предыдущих устройств ULTIMATE DESIGN. Сияющая поверхность устройства создана при помощи сложного процесса синусоидальной обработки, а каждый изгиб дарит устройству изысканный узнаваемый внешний вид.

Инновационные технологии: передовые наработки и исследования

Huawei всегда стремится к технологическим инновациям и обеспечивает передовые возможности и высококачественные устройства для пользователей за счет непрерывных инвестиций в разработки и исследования. Новый смартфон оснащен инновационной высокотехнологичной системой поворотных механизмов с двумя направляющими, за счет которых устройство может складываться вовнутрь и наружу. Ультралегкие поворотные конструкции, настроенные с оптимальной точностью, обеспечивают поразительно плавное складывание экранов смартфона. Иммерсивный экран HUAWEI MATE XT Ultimate design изготовлен из гибких материалов, которые способны плавно сгибаться в разных направлениях и выдерживать сопротивление при складывании внутрь и наружу.

Инновационный опыт: поразительные возможности

HUAWEI MATE XT Ultimate design меняет представления о возможностях смартфона, позволяя переключаться между несколькими режимами экрана — одинарным, двойным и тройным. В полностью разложенном формате большой экран создает эффект полного погружения в просматриваемый мультимедийный контент и обеспечивает быстрый поиск любой нужной информации. В режиме двух разложенных экранов смартфон идеально подходит для чтения статей и электронных писем. В режиме одного экрана пользователь может сфокусироваться на одной задаче, например звонке или фотосъемке.

Инновационная фотосъемка: запечатлейте прекрасные мгновения жизни

Huawei — лидер в области инноваций мобильной фотосъемки. В тонком корпусе HUAWEI MATE XT Ultimate design представлены мощные возможности мобильной обработки изображения HUAWEI XMAGE. 10-ступенчатая регулируемая физическая диафрагма позволяет создавать потрясающие кадры в разнообразных сценариях съемки. От далеких гор до крошечных насекомых на цветке — фотоснимки получаются выразительными и завораживающими. Камера также поддерживает функцию мгновенной съемки, благодаря которой даже быстро движущиеся объекты можно запечатлеть с невероятной четкостью.

С новой парадигмой мобильных устройств, реализованной в HUAWEI MATE XT Ultimate design, работа становится эффективнее, а развлечения — увлекательнее. Будучи первым на рынке тройным складным смартфоном, HUAWEI MATE XT Ultimate design расширяет возможности складных устройств. Компания Huawei никогда не останавливается на достигнутом и создает бренд высокого класса, предлагая передовые технологии, потрясающий дизайн и премиальный опыт использования.

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