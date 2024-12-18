Эмомали Рахмон вновь избран председателем правящей партии Таджикистана

Президент Эмомали Рахмон вновь избран председателем Народной демократической партии Таджикистана (НДПТ), его кандидатуру поддержали участники 15-го съезда правящей партии республики, который прошел в Душанбе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт главы государства.

Помимо этого, съезд утвердил новый состав Центрального исполнительного комитета партии, его руководство и состав других партийных органов и структур.

«При поддержке делегатов съезда уважаемый Эмомали Рахмон избран председателем НДПТ. Маликшо Нематзода избран первым заместителем, Абдуллозода Умеда Бекмурод и Каримзода Мирзокосим - заместителями председателя НДПТ», - говорится в сообщении.