В бакинском метро скончался сотрудник метрополитена

Сегодня в бакинском метро произошел трагический инцидент.

Об этом сообщили в пресс-службе ЗАО «Бакинский метрополитен».

Салех Мамедов, помощник мастера по тоннельным сооружениям, закончил свою рабочую смену в 05:30 утра на станции метро «Иншаатчылар». В 08:50 он обратился за медицинской помощью к дежурному на станции «Кёроглу», сообщив о плохом самочувствии.

Работнику подземки незамедлительно была оказана первая помощь и вызвана бригада скорой.

Несмотря на все предпринятые меры, спасти жизнь С.Мамедова не удалось. Он скончался на месте.