Айгюн Кязимова сделала поклонникам предновогодний подарок - ФОТО - ВИДЕО

В преддверии Нового года народная артистка Азербайджана Айгюн Кязимова презентовала новую песню «Can ol» (автор музыки и слов YAP10), выход которой ранее нигде не анонсировала, сделав таким образом предновогодний подарок своим слушателям.

Отметим, что аранжировка трека была выполнена в Узбекистане Джасуром Бадалбековым – именно он в свое время аранжировал песню «Muhabbat», исполненную примадонной узбекской эстрады Юлдуз Усмановой.

Специально к выходу новой песни А.Кязимова также выпустила промо-фотосессию, съемки которой проходили в Москве - автором нижеприведенных снимков является московский fashion-фотограф Вера Парохина.

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