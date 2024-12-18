ЦИК зарегистрировал 263 кандидатов на муниципальные выборы

Центральная избирательная комиссия по сей день зарегистрировала 263 кандидатов на муниципальные выборы, которые пройдут 29 января.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель ЦИК Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании комиссии.

По его словам, всего заявки для регистрации кандидатуры подали 6 тыс. 218 человек.

«Избираются члены 685 муниципалитетов. В голосовании примут участие более 5 млн 876 тыс. избирателей по 5734 избирательным участкам. Уже зарегистрированы кандидатуры 263 человек», - сказал М.Панахов.