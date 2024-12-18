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​​​​​​​Почти половина сотрудников компаний в Азербайджане боится потерять работу из-за недостатка цифровых навыков

First News Media17:15 - Сегодня
​​​​​​​Почти половина сотрудников компаний в Азербайджане боится потерять работу из-за недостатка цифровых навыков

И каждый второй утверждает, что в организации, где он работает, не проводятся необходимые тренинги.

По данным опроса* «Лаборатории Касперского», 45% сотрудников в Азербайджане боятся потерять работу из-за нехватки цифровых знаний и навыков, причем 29% считают, что это может произойти с ними в ближайшие 5 лет.

Насколько остро стоит проблема. 41% азербайджанцев отметили, что в той или иной степени испытывают нехватку цифровых знаний и навыков в работе с компьютерами и цифровыми сервисами, а 14% сообщили о серьезной нехватке таких компетенций.

Помогают ли компании повышать уровень цифровой грамотности. Каждый второй респондент сообщил, что в их организациях не проводятся никакие тренинги по повышению цифровых знаний и навыков. Более трети (35%) отметили, что их работодатель организует ИТ-тренинги общей направленности, и только 7% — что в их организациях проводятся тренинги по кибербезопасности. Среди тех, у кого проводятся тренинги по ИТ или кибербезопасности, большинство (77%) считают, что получают достаточно знаний, чтобы не стать жертвой кибератаки, например, фишинговой.

Недооценивают риски. С развитием технологий машинного обучения и автоматизации цифровая грамотность сотрудников должна стать приоритетом. Рост числа дипфейков может создать значительные проблемы для компаний, если сотрудники не смогут определять их. Но сами люди в большинстве своем не верят в это. Так, 69% респондентов уверены, что их организация не может потерять деньги из-за атаки злоумышленников с использованием дипфейков, и только 18% считают, что это вероятно. При этом в мире уже было немало случаев, когда с помощью дипфейков людей и организации убеждали переводить деньги злоумышленникам.

«Многие боятся потерять работу в связи с бурным развитием решений AI/ML. На самом деле новые технологии позволяют ускорить рутинные процессы, а опасаться следует другого — что злоумышленники могут воспользоваться такими сервисами для проведения кибератак. Обезопасить организацию от подобных сложных угроз может решение класса XDR. В нем все защитные инструменты синхронизированы друг с другом и любые вопросы можно решить в режиме одного окна», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

* Исследование проведено компанией ERA Research в ноябре-декабре 2024 года. Телефонный опрос проведен среди жителей городов Баку, Гянджа и Сумгайыт. Было опрошено 500 человек в возрасте старше 18 лет.

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