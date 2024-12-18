В России пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом - ВИДЕО

Пассажирский поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» столкнулся с грузовым составом в Мурманской области России.

Об этом сообщает ОАО «Российские железные дороги».

Пассажирский поезд «Мурманск-Санкт-Петербург» с 326 пассажирами столкнулся с грузовым составом.

Несколько вагонов сошли с рельсов. Столкновение поездов произошло на станции Княжная.

На место происшествия направлены бригады скорой помощи, работают силы МЧС.

В результате столкновения пострадали 8 человек.