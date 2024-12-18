В Гяндже десятиклассник нанес травмы ученику 8-го класса

Учащийся 10-го класса средней школы №21 города Гянджа нанес травмы ученику 8-го класса того же учебного заведения.

Как сообщает Report.az, информацию об этом распространило Гянджа-Дашкесанское региональное управление образования.

Отмечается, что инцидент произошел за пределами школы. Пострадавший школьник был госпитализирован, его лечение продолжается.

«Состояние здоровья пострадавшего, включая физическое и эмоциональное, находится под наблюдением руководства школы и управления. Помимо этого, для устранения последствий стресса и восстановления благоприятной обстановки в школе руководству поручено провести разъяснительные беседы с учениками и педагогическим составом. По факту инцидента правоохранительные органы проводят расследование, результаты которого будут обнародованы соответствующими структурами», - говорится в сообщении.