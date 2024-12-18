Сахиба Гафарова встретилась с Эрдоганом

Парламентская делегация во главе с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой находится с официальным визитом в Турции.

Об этом сообщили в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана.

Было отмечено, что в рамках визита спикер Сахиба Гафарова приняла участие в «Церемонии вручения научных наград TÜBA и TÜBITAK 2024», прошедшей с участием Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

На мероприятии председатель Милли Меджлиса встретилась с Президентом Турции.