В Баку пройдет форум религиозных деятелей

В Баку 23 декабря пройдет Форум религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы».

Как сообщили в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, в нем примут участие представители соответствующих государственных структур, различных конфессий, действующих в Азербайджане, а также преподаватели религиозных учебных заведений, ученые-богословы и специалисты.

В форуме, который будет проводиться с целью информирования общества о религиозных угрозах, повышения роли священнослужителей в процессе религиозного образования, и, в то же время, изучения мнений и предложений о деятельности религиозных общин, трудностях, с которыми они сталкиваются, примут участие приглашенные из различных регионов республики свыше 100 религиозных деятелей, принадлежащих различным вероисповеданиям, а также лидеры исламских и неисламских религиозных общин.

В ходе панельных сессий, посвященных темам «Религиозные угрозы в светском государстве: политико-идеологический взгляд», «Роль религиозного фактора в реализации прав женщин», «Азербайджанский мультикультурализм: опыт, традиции и современные вызовы» и «Модели религиозного образования в светском государстве: теория и практика» будут обсуждены основные направления политики в религиозной сфере, актуальные вопросы, текущая ситуация, связанная с религиозной средой в стране.

В рамках Форума религиозных деятелей страны будет открыта фотовыставка, посвященная теме «Западный Азербайджан: карты, экспонаты, памятники, депортация».

22 декабря участники форума посетят Аллею почетного захоронения, мечеть Гейдара и ознакомятся с деятельностью Азербайджанского института теологии.