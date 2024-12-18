В Азербайджане двое мужчин украли из автомобиля 127 тысяч манатов

В поселке Г.З.Тагиева 16 декабря около 11:00 двое неизвестных остановили автомобиль марки Chevrolet, принадлежащий одной из компаний, применили к водителю силу и украли находившиеся в автомобиле 127 298 манатов.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД.

В результате проведенных сотрудниками полиции оперативных мероприятий в городе Сумгайыт были задержаны подозреваемые в краже денежных средств 38-летний Рухид Фараджев и 36-летний Самир Гасымов.

В Сумгайытском городском управлении полиции по факту возбуждено уголовное дело. Согласно материалам следствия, подозреваемые знали о том, что в автомобиле находятся деньги.

В отношении Р.Фараджева и С.Гасымова избрана мера пресечения в виде ареста. Следствие по факту продолжается.