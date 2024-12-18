Милли Меджлис: Предвзятая позиция Национального совета парламента Швейцарии совершенно неприемлема

Милли Меджлис Азербайджанской Республики выражает сожаление в связи с тем, что 17 декабря этого года на заседании Национального совета, нижней палаты парламента Швейцарии, было принято предложение о проведении международного форума мира по поводу несуществующего «конфликта в Нагорном Карабахе», а также о принятии правительством этой страны предложения об организации подобной конференции для содействия возвращению жителей армянской национальности, добровольно покинувших этот регион Азербайджана.

Об этом сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В заявлении парламента в связи с вопросом также отмечается: «Проармянские члены Национального совета Швейцарии не могут не знать, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджанской Республики, как то признано международным правом и закреплено рядом резолюций Совета Безопасности ООН и документами иных международных организаций. Осенью 2020 года итоги 44-дневной Отечественной войны необратимо положили конец 30-летней оккупации этой территории нашей страны Арменией, в то время как в сентябре прошлого года в результате однодневной антитеррористической операции на данной территории был восстановлен государственный суверенитет Азербайджана. Вооруженная агрессия, нанесшая Азербайджану огромный ущерб, отныне в прошлом. Создались условия для возвращения на родные земли азербайджанских вынужденных переселенцев, ранее изгнанных в результате жестоких этнических чисток. В настоящее время Азербайджанское государство ведет интенсивные работы по восстановлению и реинтеграции территорий, варварски разрушенных в период оккупации.

Сегодня между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения ведутся двусторонние переговоры о нормализации отношений и уже достигнуты определенные результаты. Очевидно, что любые международные инициативы и действия должны быть объективными, соответствовать существующим реалиям в регионе, а также находиться в правовых рамках, предусматривающих суверенитет и территориальную целостность. Те же инициативы и действия, которые не считаются с волей сторон и не согласованы с ними, могут нарушить процесс нормализации.

Одним из вызывающих сожаление моментов является то, что озвучивающие абсурдные мысли о добровольном исходе жителей армянской национальности из Карабаха и обвиняющие Азербайджан в этнических чистках, а также уничтожении культурного наследия проармянские депутаты Национального совета Швейцарии предпочли умолчать о правах сотен тысяч азербайджанцев, которые в конце 80-х годов 20-го века - как в период вооруженной агрессии Армении против Азербайджанской Республики, а также ранее - были изгнаны или насильственно депортированы со своих родных земель в этой стране. За все время 30-летней оккупации швейцарские депутаты никак не реагировали на разрушение азербайджанских городов и сел, уничтожение национального, культурного и исторического наследия, а также превращение 750 тысяч азербайджанцев в беженцев в своей собственной стране. Напротив, в угоду армянским интересам они позволяют себе пренебрегать нейтральным статусом Швейцарии и даже пытаются направить политику швейцарского государства в отношении Азербайджана в иное русло. Совершенно недопустима такая предвзятая позиция, являющаяся выражением двойных стандартов.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики считает необходимым подчеркнуть, что голосование 80 членов Национального совета Швейцарии против предложенной резолюции, при 16 воздержавшихся, и принятие предложения с 96 голосами в поддержку свидетельствует о том, что в Национальном совете есть депутаты, объективно оценивающие процессы, происходящие в Южном Кавказе, и демонстрирующие справедливое отношение к Азербайджану. Увы, их голоса часто остаются неуслышанными.

Азербайджанский парламент ценит объективную позицию правительства Швейцарии по данному вопросу. Мы считаем, что сделанная от имени правительства рекомендация министра иностранных дел этой страны Иньяцио Кассиса отклонить предложенную резолюцию демонстрирует приверженность Швейцарии принципам территориальной целостности и суверенитета, а также свидетельствует о том, что Швейцария соблюдает баланс между следованием международному праву и соблюдением нейтралитета.

С учетом того, что принятое Национальным советом Швейцарии предложение будет вынесено на обсуждение в Совете кантонов, Милли Меджлис призывает членов верхней палаты парламента воздержаться от одностороннего подхода к данному вопросу и отклонить предложение, которое может повредить отношениям между Азербайджаном и Швейцарией.

Милли Меджлис Азербайджанской Республики призывает все государства-члены международного сообщества воздерживаться от инициатив и действий, могущих помешать усилиям по установлению долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе, и уважать принципы территориальной целостности и суверенитета государств».