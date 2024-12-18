Пройдет последний в году фестиваль «Обменяй отходы на подарки»

В рамках Года солидарности во имя зеленого мира при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов, исполнительной власти Хатаинского района и ряда партнерских организаций 21 декабря состоится фестиваль «Обменяй отходы на подарки».

Как сообщили в министерстве, в рамках фестиваля граждане получат различные подарки, сдав пластиковые бутылки емкостью не менее 35 литров, стеклянные бутылки/банки емкостью 5 литров или 10 использованных батареек (саженцы различных видов деревьев, экосумки, книги, различные продукты питания и т. д.).

На фестивале, где будут проходить интересные викторины, различные мастер-классы, можно как внести свой вклад в природоохранную деятельность, так и выиграть различные призы. Цель проведение мероприятия – предотвратить появления отходов, стимулировать более эффективное использование отходов, подчеркнуть важность сортировки мусора и отправки его на переработку.

Адрес: Хатаинский район, парк «Гянджлик» (рядом с рестораном Park House)