Адвокат Рубена Варданяна – юрист или политический функционер?

Автор: Намик Алиев,

доктор юридических наук, профессор, руководитель кафедры международных отношений и внешней политики Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики

Вчера Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила, что уголовное дело о незаконных действиях, совершенных против Азербайджанской Республики так называемой «НКР» и ее незаконными вооруженными формированиями, созданными Республикой Армения на оккупированных территориях Азербайджанской Республики при всесторонней поддержке Республики Армения и ее вооруженных сил, направлено в суд.

В это же время в социальных сетях появилось заявление адвоката Рубена Варданяна - Джареда Генсера. Читая это заявление, невольно задаешься вопросом: «Адвокат Генсер – юрист или политический функционер?» Как правило, политизация процесса имеет место быть тогда, когда у одной из сторон не хватает обоснований, чтобы либо доказать вину, либо оправдать обвиняемого. Судя по тому, что наговорил адвокат Рубена Варданяна, у защиты явно туго с доводами.

Попробуем разобраться последовательно. Естественно, что с материалами дела я не знаком, поэтому буду отталкиваться от того, что заявил адвокат.

Итак, адвокат говорит: «Прокуратура Азербайджана, усиливая борьбу с инакомыслием, нагромоздила вал без малого 45 новых обвинений против политзаключенного Рубена Варданяна, сообщила его юридическая команда. Ему грозит перспектива пожизненного заключения в случае признания его виновным».

Чтобы политизировать процесс, адвокат пытается обвинить прокуратуру в «борьбе с инакомыслием». То есть, по мнению адвоката, Варданяна привлекают к уголовной ответственности не за то, что он незаконно проник на территорию Азербайджана, возглавил и финансировал сепаратистский режим в Карабахе, который совершил многочисленные преступления, начиная от создания незаконных вооруженных формирований и заканчивая убийством и этническими чистками мирных жителей азербайджанской и других неармянских национальностей. Он всего лишь просто «не так мыслит»!

Далее защитник говорит: «Новые обвинения, предъявленные Рубену Варданяну, подпадают под 20 различных статей Уголовного кодекса Азербайджана. Так называемые доказательства изложены на азербайджанском языке на 25 000 страниц 100 томов».

Как видно из обоих заявлений, адвокат озабочен большим количеством обвинений (45) и статей (20) Уголовного кодекса Азербайджана. Но, по моему скромному мнению, количества эти должны совпадать или 45, или 20. Здесь возражать можно только в том случае, если защите удастся в суде опровергнуть обвинения, оказаться более убедительной и доказать несостоятельность обвинений в совершенных Варданяном преступлениях.

Во-вторых, сетования на то, что «доказательства изложены на азербайджанском языке», должны быть адресованы Рубену Варданяну и компании. Преступления они совершали на территории суверенного Азербайджанского государства, и правосудие осуществляется на государственном языке. А в том, что обвиняемый и защита в случае незнания языка судопроизводства обеспечиваются переводчиком, у них уже была возможность убедиться.

В-третьих, жалоба на количество страниц и томов уголовного дела тоже должна быть переадресована к подзащитным, потому что «нагородили» именно они.

Полное противоречий заявление адвоката о том, что «режим отказался предоставить обвиняемому и его адвокату даже копии так называемых доказательств — им разрешено было лишь просмотреть материалы без надлежащего перевода и только в ограниченное время. Более того, по все тем же соображениям «национальной безопасности» в ходе ознакомления было запрещено делать какие-либо записи», свидетельствует о том, что и обвиняемому Рубену Варданяну, и адвокату были предоставлено право ознакомиться с материалами дела. Но я не могу понять, как они собирались делать записи, если, по их словам, не было надлежащего перевода? Ложь по привычке.

«Эти обвинения — вопиющее нарушение обязательств Азербайджана в отношении международного права», — заявил далее адвокат Варданяна.

Но как выдвинутые в рамках уголовного процесса обвинения по конкретным статьям Уголовного кодекса могут быть «вопиющим нарушением обязательств Азербайджана в отношении международного права»? Кто из юристов сможет мне это объяснить? Мне кажется, что адвокат пытается обвинить Азербайджан в том, что лидеры мирового сообщества предпринимали в отношении Азербайджана на протяжении трех десятилетий.

В свою очередь, сын Рубена Варданяна, Давид Варданян, заявил: «Новые обвинения против моего отца — это пародия на правосудие. Рубен Варданян был госминистром Нагорного Карабаха три месяца, и все это время он проводил значимые социальные программы, чтобы улучшить условия жизни своих сограждан. Наградой за это, увы, стала перспектива пожизненного заключения в стране с одним из наиболее коррумпированных режимов на планете. Арест моего отца, как и выдвинутые против него ложные обвинения — это предупреждение армянам всего мира, что никто из нас не в безопасности. Вот уже больше двух лет наша семья не видела отца. Мы боимся, что так и не увидим его снова, если демократический мир не примет меры и не положит конец этому абсурду».

Давид Варданян даже не понимает, что уже обвинил своего отца в совершении преступления, ибо быть «госминистром в Нагорном Карабахе» – это уже преступление, за которое предусмотрена ответственность в Уголовном кодексе. Поэтому «за ложные обвинения» Давиду необходимо извиниться.

Что касается «награды», то неужели Давид рассчитывал на одну из государственных наград Азербайджана для отца?

«Вот уже больше двух лет наша семья не видела отца. Мы боимся, что так и не увидим его снова, если демократический мир не примет меры и не положит конец этому абсурду», - продолжил Давид. Демократический мир 30 лет не принимал мер против агрессии Армении и оккупации азербайджанских территорий, не защитил права более 1 млн азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, но, по мнению Давида, он обязательно должен вписаться за российского миллиардера, воплощающего в себе понятие «прачечная-ландромат».

Однако никакое нытье, никакое давление на Азербайджан не помогут. И все это прекрасно понимают.

Поверьте, правосудие свершится. И свершится объективно, потому что Азербайджан не допустит, чтобы мировая общественность усомнилась в объективности приговора по столь ОЧЕВИДНОМУ преступлению. Мы не дадим ни малейшего повода для этого. И наказание будет объективным, справедливым, в соответствии с виной каждого. Азербайджану даже нет необходимости усугублять вину обвиняемых. Они достаточно «наворотили» преступлений.