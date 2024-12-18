СМИ: ХАМАС согласился отпустить больных и пожилых заложников

Палестинское движение ХАМАС согласилось в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа отпустить израильских заложников, которым требуется медицинская помощь, а также удерживаемых в анклаве пожилых людей и женщин-военнослужащих.

С таким утверждением выступил телеканал Al Arabiya.

По данным его источников, ближайшие несколько часов могут стать решающими для переговоров по Газе.

Телеканал утверждает, что ХАМАС отказался от своего требования о полном прекращении боевых действий в анклаве и выходе из него Армии обороны Израиля на первом этапе соглашения о перемирии в секторе, однако настаивает на том, чтобы жители северных районов Газы имели возможность вернуться в свои дома без дополнительного досмотра со стороны израильских военных.

Источники Al Arabiya уточнили, что палестинских заключенных, которые содержатся в тюрьмах в Израиле и которых предполагается освободить в обмен на израильских заложников, после выхода на свободу переправят в Катар и Турцию с одобрения ХАМАС. Имена и число этих заключенных пока не приводятся.

Во вторник ХАМАС объявил, что заключение соглашения с Израилем о прекращении огня в секторе Газа и освобождении удерживаемых в анклаве заложников возможно, если израильская сторона «прекратит выдвигать новые условия».

За день до этого израильский новостной портал Ynet, ссылаясь на высокопоставленного чиновника, проинформировал, что посредники и стороны переговоров в настоящий момент предпринимают усилия по достижению соглашения к концу текущего месяца.

Как пояснил чиновник, «большинство деталей согласовано, но основным камнем преткновения является число заложников, которые должны быть освобождены на первом этапе».

Источник: ТАСС