В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки - ФОТО

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) МВД Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщили в центре, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. На шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. На Тбилисском проспекте, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

3. На Тбилисском проспекте, от пересечения с улицей Измир в направлении станции метро "20 Января";

4. На улице Юсифа Сафарова, в направлении центра;

5. На улице Зарифы Алиевой;

6. На улице Шамси Бадалбейли, от "Зимнего парка" в направлении Центрального банка;

7. На улице 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

8. На улице Диляры Алиевой, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

9. На проспекте Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".