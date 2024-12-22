СМИ: Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ

В команде избранного американского президента Дональда Трампа рассматривают возможность как можно быстрее обеспечить выход США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает в воскресенье Financial Times (FT).

"Члены команды Трампа заявляли экспертам о намерении 20 января в день инаугурации Трампа объявить о стремлении покинуть эту структуру глобального здравоохранения", - информирует издание.

"Есть много людей, кто станет ближним кругом Трампа в его администрации, и кто не доверяет ВОЗ. Они хотят в первый же день новой администрации показать, что они выходят из нее", - заявил экс-координатор Белого дома по борьбе с пандемией COVID-19 Ашиш Джха.

Он отметил, что другие приближенные Трампа предлагали ограничиться требованием реформировать ВОЗ, но в итоге победила группа, требующая порвать связи с организацией.

Джха добавил, что решение покинуть ВОЗ станет символическим шагом, идущим в разрез с противоположным решением президента Джо Байдена в день его инаугурации.

Источник: interfax.ru