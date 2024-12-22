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Участники Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО

First News Media17:30 - Сегодня
Участники Форума религиозных деятелей Азербайджана посетили Аллею почетного захоронения - ФОТО

22 декабря участники Форума религиозных деятелей Азербайджана на тему «Актуальные вопросы религиозного просвещения: традиции, опыт и перспективы» посетили Аллею почетного захоронения.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Государственном комитете по работе с религиозными образованиями, от имени участников форума к могиле архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства, общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева был возложен венок, почтена его светлая память.

С уважением была почтена память супруги великого лидера Гейдара Алиева, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханым Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

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