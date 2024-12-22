Турция готова оказать помощь в восстановлении государственных институтов Сирии

Турция готова оказать необходимую помощь в восстановлении государственных институтов Сирии.

Об этом заявил находящийся в Дамаске с визитом глава турецкого МИД Хакан Фидан на встрече с лидером пришедшей к власти в ближневосточной стране оппозиции Ахмедом аш-Шарой (Абу Мухаммед аль-Джулани).

По словам министра, все ранее введенные против Сирии санкции должны быть отменены в интересах восстановления страны.

Х.Фидан добавил, что РКК и другие террористические организации в Сирии должны быть разоружены.

Источник: Report