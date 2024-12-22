Маск призвал ввести для чиновников тест на умственные способности

Американский бизнесмен Илон Маск призвал ввести тест на проверку умственных способностей для чиновников в США.

Пост с соответствующим содержанием он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети X.

Таким образом предприниматель прокомментировал новость о том, что 81-летняя действующая конгрессвумен Кэй Грейнджер попала в дом престарелых для больных деменцией. Парламентарий оказалась в данном учреждении после того, как потерялась на улице.

«Может быть, нам стоит ввести какой-то базовый когнитивный тест для выборных должностных лиц? Это становится безумием», - отметил Маск.

Источник: Gazeta.ru