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Постпред Азербайджана призвал генсека ООН обратить внимание на проблему минного загрязнения

First News Media09:40 - Сегодня
Постпред Азербайджана призвал генсека ООН обратить внимание на проблему минного загрязнения

Постоянный представитель Азербайджана при ООН Яшар Алиев призвал Генерального секретаря всемирной организации Антониу Гутерриша обратить внимание на проблему масштабного минного загрязнения азербайджанских территорий, что создает угрозу для гражданского населения, замедляет восстановление регионов и препятствует возвращению вынужденных переселенцев на родные земли.

Об этом говорится в датируемом 12 декабря 2024 года письме дипломата генсеку ООН.

Я.Алиев отметил, что Азербайджан продолжает сталкиваться с последствиями продолжавшейся десятилетиями армянской оккупации. На освобожденных территориях обнаружено более 1,5 миллиона мин и других взрывных устройств, представляющих опасность для гражданских лиц, военнослужащих, миротворцев и гуманитарных работников.

"В результате военной агрессии Армении погибли десятки тысяч граждан Азербайджана, более 700 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома, и значительная часть суверенной территории страны находилась под незаконной оккупацией около 30 лет", - заявил дипломат в своем обращении.

Он подчеркнул, что за время конфликта от мин пострадал 3 461 гражданин страны, в том числе 359 детей и 38 женщин. Число жертв мин после окончания конфликта составило 382 человека, из которых 70 погибли, а 312 - получили тяжелые ранения. Проблема минного загрязнения затрудняет реализацию проектов восстановления инфраструктуры и возвращение около 700 тысяч вынужденных переселенцев.

По словам Я.Алиева, мины установлены не только вблизи бывшей линии фронта, но и в населенных пунктах, на кладбищах и культурных объектах, что наносит максимальный ущерб мирному населению. Он подчеркнул, что отказ Армении предоставить карты минных полей противоречит нормам международного гуманитарного права, включая право на жизнь и свободу передвижения.

Азербайджан включил гуманитарное разминирование в число Национальных целей устойчивого развития, определив его как 18-ю цель. Дипломат призвал международное сообщество усилить давление на Армению для предоставления полной информации о минных полях с целью обеспечения безопасности мирного населения и устойчивого развития освобожденных территорий.

Напомним, что 20 декабря Яшар Теймур оглу Алиев был отозван с должности постоянного представителя Азербайджана при Организации Объединенных Наций.

Источник: Report

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