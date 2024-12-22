 Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию

First News Media15:05 - Сегодня
Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию.

Об этом он рассказал в интервью автору и ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» (ВГТРК) Павлу Зарубину, отрывок которого опубликован в Telegram-канале журналиста.

«Мы видим, что делает наш противник сегодняшний. Он эскалирует ситуацию. <...> Пускай эскалирует дальше. Мы всегда будем отвечать на любой вызов. Всегда», — поделился президент.

До этого Путин говорил, что РФ в новейшей истории уже видела поколение политиков, которое пошло на разрушение собственной страны.

По словам президента, прежнее поколение политиков надеялось, что Россия станет частью так называемого цивилизованного мира, но ему нужно было только разрушение страны. Он добавил, что так сегодня устроен мир.

Источник: ТАСС

Поделиться:
131

Актуально

Общество

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Общество

В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки - ФОТО

Общество

В ряде районов Азербайджана наблюдаются морозная погода и туман

Политика

Постпред Азербайджана призвал генсека ООН обратить внимание на проблему минного ...

В мире

Грузинский премьер: нет причин назначать перевыборы

СМИ: Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ

В ДРК при опрокидывании парома погибли 38 человек

Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Татарстане ввели режим ЧС для органов власти - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Кабмин Израиля одобрил план по демографии Голан

Израиль закроет посольство в Ирландии

Зеленский допустил возвращение к работе комиком - СМИ

Последние новости

В Баку на ряде улиц и проспектов образовались пробки - ФОТО

Сегодня, 16:35

Грузинский премьер: нет причин назначать перевыборы

Сегодня, 16:05

СМИ: Команда Трампа хочет вывести США из ВОЗ

Сегодня, 15:45

В ДРК при опрокидывании парома погибли 38 человек

Сегодня, 15:20

Путин заявил, что Россия всегда будет справедливо отвечать на любую эскалацию

Сегодня, 15:05

В Губе стартовал марафон на Кубок Президента - ФОТО

Сегодня, 14:45

Volkswagen сократит 35 тысяч рабочих мест к 2030 году

Сегодня, 14:35

В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб

Сегодня, 14:05

Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Сегодня, 13:55

Власти Турции упростили процедуру возвращения беженцев в Сирию

Сегодня, 13:40

Поверенный в делах Турции: Эрдоган может посетить Сирию вслед за главой МИД

Сегодня, 13:20

Невестка Трампа сняла свою кандидатуру с рассмотрения в сенат США

Сегодня, 13:00

Путин допускает нормализацию отношений с США, но не в ущерб интересам РФ

Сегодня, 12:45

В Турции вертолет протаранил больницу, четверо погибших - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 12:30

Азербайджан представлен на фестивале культуры в Малайзии - ФОТО

Сегодня, 12:10

Путин не считает, что третья мировая война уже идет

Сегодня, 11:30

В ряде районов Азербайджана наблюдаются морозная погода и туман

Сегодня, 11:10

В Сумгайыте из-за пожара в жилом доме эвакуированы жители

Сегодня, 10:50

США по ошибке сбили свой истребитель над Красным морем

Сегодня, 10:30

На Камчатке нашли пропавший три дня назад самолет Ан-2 - ФОТО

Сегодня, 10:15
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23