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В Масаллы один человек пострадал при взрыве в частном доме - ФОТО

First News Media19:25 - Сегодня
В Масаллы один человек пострадал при взрыве в частном доме - ФОТО

В селе Гюллютепе Масаллинского района один человек пострадал в результате взрыва в частном доме.

Как сообщили Report в пресс-службе МЧС, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о взрыве в частном жилом доме. По вызову были задействованы силы районного подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в двухэтажном частном жилом доме общей площадью 324 кв.м, предположительно, в результате утечки газа произошел взрыв без последующего возгорания. Взрывная волна нанесла дому значительный ущерб, один человек получил травмы.

Силы МЧС приняли на месте происшествия соответствующие меры безопасности.

Профильные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

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