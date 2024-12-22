В Губе стартовал марафон на Кубок Президента - ФОТО
В Азербайджане впервые стартовал марафонский забег на полную дистанцию.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, забег на Кубок Президента проводится при совместной организации Министерства молодежи и спорта, Федерации легкой атлетики Азербайджана и бегового клуба «Победа».
В марафоне, который проходит в Губе - спортивной столице 2024 года, наряду с местными спортсменами, принимают участие представители Турции, России, Грузии и Бельгии. Всего в соревнованиях участвуют 130 спортсменов.
Перед началом соревнований в Губинском олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония старта марафона. Выступившие на церемонии глава Исполнительной власти Губинского района Ильгар Махмудов, президент Федерации легкой атлетики Джавид Гурбанов рассказали об успехах, достигнутых в спортивной сфере нашей страны, пожелали участникам марафона успехов.
Затем был дан старт забегу.
Марафонцы соревнуются на дистанции 42 километра 195 метров.