Грузинский премьер: нет причин назначать перевыборы

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе предостерег президента Саломе Зурабишвили от мысли назначить новые парламентские выборы, иначе это обернется для нее уголовной ответственностью.

По словам Кобахидзе, в субботу Зурабишвили встретилась с представителями оппозиции и неправительственных организаций (НПО). На встрече обсуждалось возможное назначение новых парламентских выборов, однако в последний момент Зурабишвили отговорили от этого. Она взяла один день, чтобы подумать.

"Нам сообщили, что они (Зурабишвили, оппозиция и НПО - прим. ТАСС) серьезно обсуждали вопрос назначения выборов. Саломе Зурабишвили вчера собрала оппозиционный спектр и НПО с тем намерением, что она вчера должна была назначить парламентские выборы", - сказал Кобахидзе на брифинге.

Как добавил глава грузинского правительства, "кто-то умный" посоветовал ей этого не делать. По словам Кобахидзе, парламентские выборы в Грузии, согласно действующему законодательству, назначаются в трех случаях: повторные выборы, когда ЦИК или Конституционный суд аннулируют итоги ранее прошедших выборов, очередные выборы, когда истекает четырехлетний срок полномочий депутатов парламента, и внеочередные выборы, когда парламент не выражает доверие правительству.

Премьер подчеркнул, что если президент все-таки решится назначить новые парламентские выборы по какой-то другой причине, за это ей будет грозить уголовная ответственность. "Посмотрим, где она (Зурабишвили - прим. ТАСС) продолжит жить, за решеткой или на свободе", - заключил Кобахидзе.

Источник: ТАСС