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В азербайджанской школе во Франции отметили Новый год - ФОТО

First News Media18:50 - Сегодня
В азербайджанской школе во Франции отметили Новый год - ФОТО

В Париже в азербайджанской воскресной школе имени Хуршидбану Натаван был организован новогодний праздник.

Как сообщает Report, на мероприятии учащиеся исполнили Государственный гимн Азербайджана, продекламировали стихи и спели песни на родном языке.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева, присутствовавшая на мероприятии, поздравила детей, проявляющих большое усердие и энтузиазм в изучении родного языка, и высоко оценила стихи и песни в их исполнении на азербайджанском языке. Посол высоко оценила проявленные интерес и желание учеников изучать историю, культуру и ценности Азербайджана и поддержала их в этом начинании.

В ходе праздника также была представлена выставка рисунков юных школьников.

Отметим, что в школе имени Хуршидбану Натаван, где обучаются 15 детей, преподаются азербайджанский язык, музыка и рисование.

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