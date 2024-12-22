В ряде районов Азербайджана наблюдаются морозная погода и туман

По данным на 10:00 22 декабря, на территории Азербайджана наблюдается стабильная погода без осадков.

Об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Отмечается, что в Нафталане, Шамкире, Шамахы, Гобустане, Гёйчае, Зярдабе, Лерике наблюдался туман, видимость была ограничена до 200-500 метров.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составила 9°, в равнинных районах - от 2° мороза до 3° тепла, в Нахчыванской АР - 4° мороза, в горных районах - до 8° мороза.