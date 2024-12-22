В Кяльбаджаре автомобиль съехал в овраг, один человек погиб

В Кяльбаджарском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, автомобиль марки "Нива" съехал с обледеневшей дороги в овраг.

В результате инцидента погиб водитель транспортного средства - житель данного района Дадашов Шахлар Сабир оглу (1974 г.р.), а пассажир - житель города Баку Ибрагимбейли Аллахверди Эльшан оглу (1991 г.р.) получил травмы различной степени тяжести.

Пострадавший был доставлен в больницу.

По факту ведется расследование.