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Посольство Израиля передало гражданам Азербайджана устройства OrCam MyEye - ФОТО

First News Media20:20 - Сегодня
Посольство Израиля передало гражданам Азербайджана устройства OrCam MyEye - ФОТО

По случаю приближающихся еврейского праздника Ханука (Праздник огней), Нового года и Дня солидарности азербайджанцев мира посольство Израиля в Азербайджане организовало в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Атешгях» мероприятие под названием «Свет зрения: изменение жизни посредством израильских технологий».

В рамках мероприятия посольство подарило четыре устройства OrCam MyEye четырем слабовидящим гражданам Азербайджана. Таким образом, реципиенты, получившие признание за достижения в академической и художественной областях, смогут воспользоваться передовыми технологиями, предназначенными для улучшения их повседневной жизни.

Разработанное в Израиле OrCam MyEye, которое подключается к очкам, помогает слабовидящим читать текст, распознавать лица и ориентироваться в правильном направлении.

В ходе мероприятия был показан видеоролик, демонстрирующий возможности устройства.

На церемонии выступили посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик и профессор Университета АДА Эльнур Эйвазов.

Говоря о лидерстве Израиля в области инноваций, тесных отношениях между Азербайджаном и Израилем, Джордж Дик сказал: «Инновации приносят больше пользы, когда они служат человечеству. На протяжении всей истории Израиль превращал вызовы в возможности. OrCam MyEye исходит из этой идеи. Это устройство отражает веру в то, что, сочетая решительность с изобретательностью, можно преодолеть любое препятствие. Сегодня мы делится не только этими устройствами, но и делимся этой верой».

По словам профессора Университета АДА Эльнура Эйвазова, из-за своего состояния он никогда не падал духом, наоборот, оно побуждало его с упорством вносить вклад в общее дело. «Инвалидность не является препятствием. Возможно, это своего рода учитель. Это научило меня быть новатором, решать проблемы решительно и с эмпатией», – отметил он.

На мероприятии была подчеркнута важность создания новых возможностей для людей с ограниченными возможностями с помощью инноваций и сотрудничества.

Отметим, что компания OrCam Technologies, основанная в 2010 году, специализируется на носимых устройствах для людей с ограниченными возможностями здоровья. OrCam MyEye использует искусственный интеллект для помощи слабовидящим людям стать более самостоятельными в жизни.

Источник: АЗЕРТАДЖ

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