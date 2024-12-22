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В Бразилии упал частный самолет

First News Media20:55 - Сегодня
В Бразилии упал частный самолет

Небольшой частный самолет разбился через несколько минут после вылета из аэропорта Канела в штате Риу-Гранди-ду-Сул на юге Бразилии.

По предварительной информации, в самолете могли находиться 10 пассажиров, никто не выжил, сообщил губернатор штата Эдуарду Лейти.

"Я уже здесь, на месте крушения, мы следим за развитием спасательной операции. По-видимому, выживших нет, все силы сейчас направлены на изоляцию района и спасение пострадавших [местных жителей]", - заявил губернатор, его выступление опубликовал телеканал CNN Brasil.

Как отмечает портал G1, самолет направлялся в штат Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии. На опубликованных порталом кадрах видно, как самолет падает на городские здания, происходит взрыв, участок квартала горит. Самолет разрушил здания мебельного магазина и гостиницы, пострадали 15 постояльцев отеля, их доставили в больницу, уточняет портал.

Самолет принадлежал местному бизнес-управляющему Луису Клаудиу Салгейру Галеази, пока неизвестно, был ли он среди пассажиров, сообщил G1.

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