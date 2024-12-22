Обнародован прогноз погоды на завтра в Азербайджане

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление повысится с 761 мм ртутного столба до 764 мм. Относительная влажность составит ночью 80-85%, днем - 65-70%.

В районах Азербайджана погода будет преимущественно без осадков. Местами ожидается туман и умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем - 10-15° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° тепла.