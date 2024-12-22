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В Иране нашли убитым российского водителя-дальнобойщика

First News Media17:45 - Сегодня
В Иране нашли убитым российского водителя-дальнобойщика

Тело гражданина России, работавшего водителем-дальнобойщиком, было найдено 16 декабря с огнестрельными ранениями на севере Ирана, сообщила пресс-служба посольства России в Тегеране.

Речь идет об уроженце Дагестана, его обнаружили в парке рядом с городом Астара.

«В настоящее время иранские органы ведут расследование, которое находится под плотным контролем Генерального консульства России в Реште и посольства России в Иране»,— рассказали в посольстве агентству «РИА Новости». В диппредставительстве также выразили соболезнования семье погибшего.

Российская сторона призвала власти Ирана провести «срочное и тщательное» расследование, наказать виновных, а также навести порядок на пограничном пункте «Астара». Пограничный пункт расположен в одноименном городе на границе Азербайджана и Ирана.

Источник: kommersant.ru

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